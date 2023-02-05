Российский боец рассказал о ликвидации снайперами группы грузинских наемников в Артемовске

Артемовск, , 08:40 — REGNUM Снайперы ЧВК «Вагнер» за двое суток в январе во время боев за южные окраины Артёмовска ликвидировали группу грузинских наемников. Об этом 5 февраля сообщил боец, который участвовал в штурме.

Бойцы ЧВК «Вагнер» у зданий, разрушенных в результате боевых действий © Иван Ноябрев/ТАСС

«Находимся сейчас на окраине Бахмута, на южной стороне. В частный сектор зашли. Здесь бои потяжелее были, блиндажи укрепленные», — рассказал боец, уточнив, что несмотря на то, что вражеская артиллерия работает, воины потихоньку двигаются.

Он отметил, что со стороны бойцов «Вагнера» потери минимальны, что не скажешь о противнике.

Боец рассказал, что когда российские воины заходили на один из участков, то услышали грузинскую речь.

«Наблюдали парни, что «ряженые» — то есть в снаряжении, не выданном ВСУ. Два дня работы наших снайперов — и наемники «кончились», — отметил воин.

Как передавало ИА REGNUM, разведчики Западного военного округа выбили с удобных позиций польских наёмников ВСУ. А российский военнослужащий во время боя спас жизни товарищей.