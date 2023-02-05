Москва, 5 февраля, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Датские наёмники прибывают на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, их правительство вербовке не препятствует. Об этом заявил российский посол в Дании Владимир Барбин.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Он отметил, что наёмники из Дании «засветились» на Украине. Вербовало их украинское посольство в Копенгагене, и датское правительство этому не препятствовало.

«Хотя такая деятельность противоречит статусу дипломатического представительства», — сказал РИА Новости Барбин.

Ранее один из российских бойцов рассказал о боевом столкновении с африканскими наёмниками, хорошо обученными и экипированными. В ходе боя один из наёмников кричал, что он из Сомали.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года российский Следственный комитет заявил об участии в военных действиях на стороне ВСУ граждан 54 стран. Больше всего наёмников «поставляют» Великобритания, США, Канада, Израиль, Франция, Швеция, Грузия, Финляндия, Польша и Литва.