Донецк, 5 февраля, 2023, 08:26 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов ВСУ погибли два мирных жителя, сообщили 5 февраля в штабе территориальной обороны ДНР.

Николай Тришин/ТАСС Донецк. Многоквартирный жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ

«За минувшие сутки в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человека», — говорится в телеграм-канале штабе.

Отмечается, что еще четыре мирных жителя получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ВСУ обстреляли Киевский район Донецка. В результате попадания в многоквартирный жилой дом на улице Артема произошло обрушение перекрытия между пятым и четвёртым этажами.