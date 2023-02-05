Москва, 5 февраля, 2023, 08:26 — ИА Регнум. Преступлением без срока давности назвала спикер Совфеда Валентина Матвиенко ложь бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла о химическом оружии в Ираке на заседании Совбеза ООН 5 февраля 2003 года, когда тот продемонстрировал пробирку с белым порошком как «доказательство» существования такого оружия.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Это преступление без срока давности. И таким оно должно оставаться в памяти человечества. Наша задача делать всё, чтобы не дать стереть правду о произошедшем и о виновниках той трагедии… Не позволить ускользнуть от суда истории тем, кто принимал эти решения, кто разрабатывал планы. Их имена известны…» — отметила Матвиенко в телеграм-канале.

Сенатор полагает правильным, «если бы этот сюжет о чудовищной лжи, приведшей к огромной трагедии, четко и однозначно прозвучал в ближайшее время на площадке ООН, где двадцать лет назад начинали разворачиваться события».

Глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас со своей стороны убеждён, что задавать вопрос о том, где международный трибунал по преступлениям США в Ираке, бессмысленно — нации, которая уверовала в свою исключительность, можно на этой планете всё.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Совфеде неоднократно обращали внимание на ложь западных политиков. Так, вице-спикер Совфеда Константин Косачёв обратил внимание на признания экс-президента Франции Франсуа Олланда вслед за экс-президентом Украины Петром Порошенко и экс-канцлера Германии Ангелой Меркель о том, что Минские соглашения были нужны только как выигрыш времени для накапливания военной мощи Киевом.