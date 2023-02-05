Москва, , 08:27 — REGNUM Старшина Андрей Мотов под непрерывным огнём ВСУ спас жизни товарищей. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба Минобороны России.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По её информации, подразделение механика-водителя старшины Андрея Мотова, который действовал в составе самоходной артиллерийской батареи, попало под ответный артобстрел. В ходе боя один вражеский снаряд попал в перекрытие взводного опорного пункта Вооруженных сил России и обрушил его часть.

Отмечается, что Мотов, замаскировал свою технику в безопасном месте, выдвинулся на машине к месту разрушения.

«Под непрерывным огнем противника Андрей Мотов с помощью тросов расчистил от завала выход из опорного пункта и эвакуировал раненых товарищей в медицинское подразделение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате жизни российских военнослужащих были спасены.

Как передавало ИА REGNUM, разведчики Западного военного округа штурмом захватили украинские позиции, которые обороняли в числе прочих и польские наёмники.