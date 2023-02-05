Донецк, , 08:23 — REGNUM Тяжёлые городские бои идут за южные кварталы Артёмовска, Киев восполняет потери за счёт мобилизованных украинцев. Об этом сообщил российский боец группы «Вагнер».

Боевая работа расчетов САУ «Мста-С» © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По его словам, иностранных наёмников в Артёмовске (до 1924 года — Бахмут) не видно с начала января. Украинские войска «упёрлись уже конкретно».

«В две точки — там многоэтажка, длинные коридоры, укреплённые подвалы. Огневые точки противника знаем. Сегодня ночью хорошо отработали — заняли позицию, парни продвинулись», — рассказал РИА Новости боец.

В южной части города воевать приходится с регулярными частями ВСУ. В их составе много призванных в рамках мобилизации украинских граждан. Те, кто попадает в плен, рассказывают, что их забирают прямо с улиц по повестке и привозят на передовую.

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Боец добавил, что украинцы редко сдаются в плен без боя, обычно это происходит из-за ранения или потому, что кончился боекомплект.

Удары украинской артиллерии наблюдаются реже, чем в декабре, вероятно, из-за нехватки боеприпасов, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Артёмовск, расположенный к северу от Горловки, важен для Киева из-за возможности снабжения войск. За город идут тяжёлые бои. Власти ДНР 3 февраля заявили, что российские силы близки к установлению вокруг него полного огневого контроля.