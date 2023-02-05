Емельяненко объявил о завершении карьеры
Лос-Анджелес, США, 5 февраля 2023, 08:09 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко после поражения действующему чемпиону мира Райану Бейдеру на турнире Bellator 290 объявил о завершении карьеры.
Напомним, бой за титул чемпиона в тяжёлом весе завершился в первом раунде. 46-летний Емельяненко проиграл техническим нокаутом. Это седьмое поражение в карьере Емельяненко при 40 победах.
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