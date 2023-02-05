Лос-Анджелес, США, , 08:09 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко после поражения действующему чемпиону мира Райану Бейдеру на турнире Bellator 290 объявил о завершении карьеры.

Многократный чемпион мира в смешанных единоборствах Федор Емельяненко © Нина Зотина/РИА Новости

«Я закончил. Спасибо», — сказал Емельяненко сразу же после завершения боя, который прошел в Лос-Анджелесе в США.

Напомним, бой за титул чемпиона в тяжёлом весе завершился в первом раунде. 46-летний Емельяненко проиграл техническим нокаутом. Это седьмое поражение в карьере Емельяненко при 40 победах.

Читайте также: Емельяненко проиграл Бейдеру техническим нокаутом в последнем бою в карьере