Лос-Анджелес, США, 5 февраля, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко после поражения в поединке с действующим чемпионом мира Райаном Бейдером на турнире Bellator 290 объявил о завершении карьеры.

Нина Зотина/РИА Новости Многократный чемпион мира в смешанных единоборствах Федор Емельяненко

«Я закончил. Спасибо», — сказал Емельяненко сразу же после завершения боя, который прошел в Лос-Анджелесе в США.

Напомним, бой за титул чемпиона в тяжёлом весе завершился в первом раунде. 46-летний Емельяненко проиграл техническим нокаутом. Это седьмое поражение в карьере Емельяненко при 40 победах.

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