РИА Новости: разведчики ЗВО выбили с удобных позиций польских наёмников ВСУ

Москва, , 08:00 — REGNUM Разведчики Западного военного округа штурмом захватили украинские позиции, которые обороняли в числе прочих и польские наёмники. Об этом РИА Новости рассказал боец с позывным Горец.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Военный признал, что отвоёванная у ВСУ позиция удобна для обзора и за неё пришлось побороться с украинской десантно-штурмовой бригадой.

«Они не хотели просто так отдавать. С этой позиции хороший обзор», — пояснил «Горец» и добавил, что во время боя была захвачена радиостанция противника, из которой слышалась речь и украинская, и польская.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне проведения СВО на территории Украины увеличилось число наёмников из Европы, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.