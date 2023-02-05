Разведчики ЗВО выбили с удобных позиций польских наёмников ВСУ
Москва, 5 февраля 2023, 08:00 — REGNUM Разведчики Западного военного округа штурмом захватили украинские позиции, которые обороняли в числе прочих и польские наёмники. Об этом РИА Новости рассказал боец с позывным Горец.
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Военный признал, что отвоёванная у ВСУ позиция удобна для обзора и за неё пришлось побороться с украинской десантно-штурмовой бригадой.
«Они не хотели просто так отдавать. С этой позиции хороший обзор», — пояснил «Горец» и добавил, что во время боя была захвачена радиостанция противника, из которой слышалась речь и украинская, и польская.
Как сообщало ИА REGNUM, в зоне проведения СВО на территории Украины увеличилось число наёмников из Европы, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.