Берлин, 5 февраля, 2023, 07:42 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о достижении «консенсуса» с президентом Украины Владимиром Зеленским об отказе от ударов по российским территориям из оружия, поставляемого странами Запада.

President.gov.ua Олаф Шольц и Владимир Зеленский

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Шольц немногословно ответил на соответствующий вопрос в интервью Bild: «По этому вопросу есть консенсус».

Стоит отметить, что украинский лидер не раз заявлял, что ВСУ не будут наносить удары по России, якобы его волнует «собственная территория».

Как сообщало ИА REGNUM, отправка оружия и военной техники Украине не увеличивает её шансы устоять в конфликте с Россией. Такое мнение высказал журналист Кристофер Роуч в статье для издания The American Greatness.