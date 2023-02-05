Киев, 5 февраля, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Заявление об отставке написал министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады страны Илья Кива. Он прогнозирует, что следующим подавшим в отставку станет глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Алексей Резников

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Причиной Резникова уволиться политик назвал скандал из-за подозрений чиновника в коррупции. Однако другой экс-депутат Рады, Алексей Гончаренко, в то же время прочит министру обороны новую должность главы министерства юстиции.

«Проворовавшийся министр обороны Украины Резников, как мне сообщил источник, написал заявление об отставке. В ближайшее время ему должны вручить подозрение», — считает Илья Кива.

Официальной информации об увольнении главы минобороны Украины нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе выяснилось, что министерство обороны Украины закупало продукты питания для армии по завышенным ценам. Государственная аудиторская служба страны инициировала проверку.