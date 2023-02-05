Емельяненко проиграл Бейдеру техническим нокаутом в титульном бою на Bellator 290

Лос-Анджелес, США, , 07:30 — REGNUM Фёдор Емельяненко проиграл действующему чемпиону мира Райану Бейдеру в прощальном поединке в карьере. «Последний император» потерпел поражение на турнире Bellator 290 5 февраля в Лос-Анджелесе.

Владимир Путин и Фёдор Емельяненко Kremlin.ru

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Бой за титул чемпиона в тяжёлом весе завершился в первом раунде. 46-летний Емельяненко проиграл техническим нокаутом.

Это седьмое поражение в карьере легенды смешанных единоборств. Побед за всю карьеру в ММА было 40.

Как сообщало ИА REGNUM, российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик победил нокаутом Александра Емельяненко в первом раунде поединка по правилам бокса, который проходил на «ЦСКА-Арене» в Москве.