Берлин, 5 февраля 2023, 07:27 — REGNUM На мировом рынке и так наблюдается дефицит дизельного топлива, а после введения новых санкций на покупку нефтепродуктов из РФ ситуация обострится ещё сильнее. Об этом заявил Томас Паулс из Института немецкой экономики немецкому изданию RND.

Дизельное топливо
Дизельное топливо

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Он выразил опасения, что доставка топлива из Саудовской Аравии будет обходиться дороже и скажется на конечных ценах на энергоносители. Ещё одна проблема в том, что топливо будет доставляться небольшими партиями из-за ограниченной вместимости спецсудов.

Особенно остро эта проблема будет стоять в Восточной Германии, отметило издание. В этой части ФРГ цены на дизельное топливо и без того были выше, говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз ввёл с 5 февраля запрет на поставки нефтепродуктов из России, совместно с G7 и Австралией установив ограничения цен на них. Лимиты в размере 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от их категории начали действовать с 5 февраля.