Москва, 5 февраля, 2023, 07:21 — ИА Регнум. Минобороны опубликовало видео боевой работы мотострелковых подразделений и расчетов АГС-17 «Пламя» Западного военного округа в зоне спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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На одном из направлений в зоне СВО разведчики доложили о передвижении нескольких групп с техникой киевской армии. ВФУ предприняли попытку выбить российские подразделения со своих позиций.

Расчеты 30-мм автоматических станковых гранатометов АГС-17 «Пламя», под прикрытием стрелкового оружия, нанесли поражение ВСУ на подступах к позициям.

Слаженными действиями мотострелкового подразделения атака противника была отражена.

«Было наступление. Отразили. Сейчас всё хорошо, всё спокойно. Порядка двух групп по шесть человек были замечены. Скорректировали», — рассказал боец с позывным Страшный.

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Как сообщало ИА REGNUM, средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение минувших 24 часов уничтожили тринадцать беспилотников на территории новых регионов Российской Федерации.