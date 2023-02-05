Sabah: США в бессилии контроля над мировым сообществом использует свой козырь — язык угроз

Анкара, , 07:08 — REGNUM Во внешней политике США теряют контроль над мировым сообществом — их перестали бояться, и Вашингтону ничего не остаётся, кроме «языка угроз». О теряющем влияние Белом доме пишет турецкое издание Sabah.

Америка. США Иван Шилов © ИА REGNUM

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По мнению обозревателя Хилала Каплана, власти США использовали множество методов для расширения собственного влияния в других странах. Это и санкции, интервенции и даже госперевороты. Однако мир перестал быть таким, каким его представляют в Белом доме, и внешняя политика начала постепенно утрачивать свой импульс.

«Самое большое доказательство в поддержку этого тезиса состоит в том, что у Вашингтона, который при каждом удобном случае гордится своей мягкой силой, теперь осталась лишь одна козырная карта в руках — язык угроз», — считает автор.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт на Украине поставил Европу в прямую зависимость от США в вопросах обороны. Об этом 4 февраля пишет обозреватель The Washington Post Стивен Эрлангер.