Копенгаген, , 06:52 — REGNUM В России констатировали неготовность Дании противостоять Украине в ответ на её требования, не выполняя их. Такое мнение высказал посол России в Дании Владимир Барбин в интервью РИА Новости.

Дания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Он считает, что Дания стремится помогать сближению Евросоюза и Украины. Говорить о методах для достижения такого результата пока преждевременно, подчеркнул посол.

«Копенгаген сегодня не в состоянии устоять перед всё более ультимативными требованиями и просьбами Киева», — также отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о намерении отправить Киеву самоходные гаубицы Caesar. Она посетила Одессу и анонсировала поставки вооружений на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.