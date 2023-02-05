Экс-советник Саакашвили Сильверман предупредил об угрозе критического обострения ситуации в Грузии

Тбилиси, , 06:41 — REGNUM Миру угрожает обостряющаяся ситуация в Грузии, предрёк бывший советник Михаила Саакашвили Джеффри Сильверман. По его мнению, в страну попала часть оружия, отправленного на Украину, и это может стать причиной начала нового витка конфликта. Предупреждение политика опубликовано «Известиями».

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По его словам, часть вооружений попала в Турцию, а также аккумулирована в разных частях Грузии. На фоне этого «в поисках денег» в страну прибыли грузинские бойцы, ранее воевавшие в Афганистане и Ираке.

«Кризис в Грузии может быть куда большей угрозой для мира, чем кризис на Украине. Все забыли о Грузии, но Грузия — это «кнопка», это горячая точка. И совсем скоро там должно произойти что-то очень плохое», — выразил опасения Сильверман.

Он акцентировал внимание на том, что никто не обращает внимание на повышение рисков обострения ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Bloomberg выступила с заявлением о том, что России «в контексте перспективного подписания мирного договора с Украиной надо будет согласиться с выводом войск из Абхазии и Южной Осетии».