Yonhap: девять рыбаков пропали без вести после кораблекрушения у берегов Южной Кореи

Сеул, , 06:25 — REGNUM В Южной Корее девять рыбаков вечером 4 февраля пропали без вести в результате опрокидывания судна у побережья. Об инциденте сообщило агентство Yonhap.

Иван Айвазовский. «Корабль в бурном море»

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Судно перевернулось у юго-западного побережья страны в 16 км от необитаемого острова Дэбичи. Трёх членов экипажа подобрало проходившее рядом судно.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель призвал приложить максимум усилий для спасения людей.

Как сообщало ИА REGNUM, экипаж британского фрегата HMS Portland предположительно отравился питьевой водой после того, как молодой инженер по ошибке поместил пробирку с химикатами в ненадлежащее место.