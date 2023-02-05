Штат Огайо, США, 5 февраля, 2023, 06:12 — ИА Регнум. В американском штате Огайо почти 50 вагонов грузового поезда, перевозившего опасные вещества, сошли с рельсов ещё 3 февраля. Часть из них загорелась. Об этом сообщило агентство AP.

WILDGOOSEART Грузовые вагоны на железнодорожных путях

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«Пламя несколько утихло, однако возгорание по-прежнему сохраняется и железнодорожные пути всё так же заблокированы», — пояснил представитель Национального совета по безопасности на транспорте Майкл Грэма.

20 из более чем 100 вагонов поезда были загружены винилхлоридом — ядовитое и легковоспламеняющееся вещество, чьи продукты горения представляют опасность для окружающей среды.

Аварийные бригады будут держаться на расстоянии до тех пор, пока не будут полностью уверены в том, что приближаться к вагонам и тушить их безопасно.

Есть ли пострадавшие — не сообщается. Причину аварии до сих пор установить не смогли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области утром 18 января на перегоне Джиктанда — Талдан Забайкальской железной дороги сошли с рельсов 22 грузовых вагона.