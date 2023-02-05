Военнослужащие ВС РФ захватили охраняемую польскими наёмниками позицию
Российский боец «Горец» рассказал о захвате укреплённой позиции ВСУ с польскими наёмниками
Москва, 5 февраля, 2023, 05:57 — ИА Регнум. Военнослужащие России в ходе специальной операции в очередной раз столкнулись с польскими наёмниками, воюющими на стороне ВСУ. О захвате такой укреплённой позиции рассказал РИА Новости боец с позывным «Горец», который служит в одном из подразделений Западного военного округа.
Читайте также: В Польше началась акция против участия страны в конфликте Украины и РФ
По его словам, бой длился около двух часов потому, что позиция была хорошо укреплена. Однако российские военные захватили её благодаря своей настойчивости и дерзости, отметил военнослужащий.
Как сообщало ИА REGNUM, в польском городе Ченстохова на билбордах появилась антиреклама, посвящённая участию страны в конфликте между Украиной и Россией. «Это не наша война», — заявили с рекламных щитов организовавшие акцию активисты.