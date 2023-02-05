Варшава, 5 февраля, 2023, 05:45 — ИА Регнум. В Польше бизнесмен Ежи Анджеевский из Люблина, приютивший на своей базе отдыха 40 беженцев с Украины, был оштрафован за «ксенофобию». Историю предпринимателя рассказало издание Kresy.

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Анджеевский самостоятельно собирал беженцев на вокзалах.

Сам он себя называет «врагом Бандеры и Гитлера». Соответствующие посты бизнесмен размещал в соцсетях. Им заинтересовалась отслеживающая «расистское и ксенофобское поведение» организация, которая и подала заявление в полицию.

В результате Анджеевского суд приговорил к штрафу в 1,5 тыс. злотых — около 25 тыс. рублей. Его обвинили в «публичном оскорблении группы лиц — лиц украинского происхождения — из-за их национальности».

Бизнесмен пытается оспорить приговор.

Как сообщало ИА REGNUM, большая часть имеющих статус временной защиты беженцев с Украины находится в Польше — 1 563 390 человек.