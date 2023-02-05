Киев, 5 февраля, 2023, 05:36 — ИА Регнум. Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предположил, что ВС России намерены заполучить контроль над всей Донецкой областью за 2-3 месяца.

ИА REGNUM Глаза танка. Ремонтный батальон. Донбасс. Январь 2023

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«Некоторых неприятностей нам, видимо, не избежать. Уж больно большая группировка собирается, превышающая нас и по численности после мобилизации, и по-прежнему превышающая по вооружениям», — заявил Арестович.

По мнению бывшего советника, будут разные ситуации, в том числе «кровавая драка».

Как сообщало ИА REGNUM, украинские военнослужащие массово отступают из города Артёмовска в Донецкой Народной Республике. Боевики отходят из населённого пункта группами по 6-8 человек, рассказал военкор Юрий Котенок.