Варшава, 5 февраля, 2023, 05:24 — ИА Регнум. В польском городе Ченстохова на билбордах появилась антиреклама, посвящённая участию страны в конфликте между Украиной и Россией. «Это не наша война», — заявили с рекламных щитов организовавшие акцию активисты, информацию опубликовало издание naTemat.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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О протесте рассказал политический активист Лешек Сыкульский. На плакате на фоне флагов Украины и России изображен военный. Одна из его ног, находящаяся на стороне Украины, — это протез. По словам организаторов акции, разместить аналогичное изображение впоследствии собираются на билбордах в других населённых пунктах Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, Польша может отправить на Украину до 40 тысяч своих военнослужащих, которые будут участвовать в конфликте под маской сотрудников ЧВК и наёмников, ранее прогнозировал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.