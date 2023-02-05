Москва, 5 февраля, 2023, 05:14 — ИА Регнум. Украинские войска теряют до 80% личного состава роты за один-два боя на напряженных участках фронта. Об этом URA. RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алёхин.

ИА REGNUM За пацанов! Ремонтный батальон. Донбасс. Январь 2023

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По словам эксперта, интенсивные бои идут на донбасской дуге: Соледар, Северск, Артемовск и Угледар.

«Потери противника очень большие. На некоторых участках фронта теряется до 70-80% личного состава роты. За один или два боя. Потому что динамика и интенсивность очень большая. И мы, и они несут потери, но ВСУ в пропорциональном отношении — намного больше», — пояснил Алёхин.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США уже понимают, что поражение Украины неизбежно, и начали готовить общественное мнение к такому развитию событий, заявил 4 февраля бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.