КНР расценила ликвидацию аэростата в США как нападение на гражданское оборудование

Пекин, , 04:29 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая предъявило США претензии за сбитый аэростат, в очередной раз заявив о форс-мажорных причинах того, что устройство оказалось в американском воздушном пространстве. Соответствующее заявление МИД опубликовано на его официальном сайте.

США vs Китай Iecs

Читайте также: Байден объяснил промедление с ликвидацией аэростата из КНР

В ведомстве констатировали «сильное недовольство» действиями США, применившими силу «для нападения на гражданский беспилотный аэростат». Там подчеркнули, что уже не раз акцентировали внимание на случайности произошедшего и безопасности аппарата для Соединённых Штатов Америки.

«Аэростат предназначен для гражданского использования и вошел в воздушное пространство США из-за форс-мажора, это была совершенно непредвиденная ситуация», — снова отметили в МИД КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил журналистам, что настаивал на том, чтобы сбить аэростат из Китая как можно скорее ещё 1 февраля — сразу после того, как узнал о нарушении воздушного пространства США. Устройство ликвидировали через трое суток по настоянию Пентагона, опасавшегося за жизни людей на земле при падении обломков аппарата.