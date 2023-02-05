Донецк, , 04:12 — REGNUM 46 обстрелов и запуск 204 единиц боеприпасов зафиксировали в представительстве ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Данные опубликованы в телеграм-канале ведомства.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Так, 20 раз снаряды летели в сторону Донецка, 17 раз — по направлению к Горловке и девять — к городу Ясиноватая. Столицу региона обстреливали исключительно снарядами калибра 155 мм. В Горловку и Ясиноватую также прилетали 152-миллиметровые ракеты.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Киевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица. Повреждены 29 домостроений», — отметили в СЦКК.

Атакам подверглись четыре района Донецка (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский), три района Горловки (Калининский, Никитовский, Центрально-городской районы), города Ясиноватая и Макеевка, а также поселения Яковлевка, Минеральное и Карло-Марксово.

В СЦКК констатировали, что количество обстрелов ДНР возросло, сутками ранее насчитывалось 27 атак.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в Донецке в результате попадания в многоквартирный жилой дом обрушились перекрытия между пятым и четвёртым этажами. Из-под завалов извлекли тела двоих мирных жителей.