Донецк, 5 февраля, 2023, 03:50 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вместе с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко побывали в Республиканском центре беспилотных систем имени Героя России и ДНР Владимира Жоги.

Официальный сайт Главы ДНР Денис Пушилин

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Они посмотрели, как, чему и в каких условиях учат бойцов.

Отмечается, что военнослужащие проходят курсы подготовки операторов БПЛА, пулеметчиков и специалистов по тактической медицине.

«За всё время работы центра подготовку прошли уже несколько тысяч бойцов», — сказал Пушилин в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение минувших 24 часов уничтожили тринадцать беспилотников на территории новых регионов РФ.