Вашингтон, 5 февраля, 2023, 03:36 — ИА Регнум. Отправка оружия и военной техники Украине не увеличивает её шансы устоять в конфликте с Россией. Такое мнение высказал журналист Кристофер Роуч в статье для издания The American Greatness.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

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Он напомнил, что, когда российская армия воевала с Германией, имевшей техническое превосходство, это не спасло немцев от поражения. Тогда главным недостатком армии Германии была нехватка численности военных и проблемы в экономике.

«Мало того что Россия может производить оружия больше, чем Украина, сегодня получается так, что, по крайней мере, на данном этапе, она может производить больше оружия и боеприпасов, чем весь Запад», — говорится в статье.

Её автор также указал на проблемы в экономике Украины, которая разрушена почти полностью в отличие от российской, устоявшей в условиях санкций. Что касается вооружений, то «западная военная промышленность не приспособлена ни по скорости, ни по объёмам производства», считает Роуч. Он назвал проблемой не только нехватку вооружений, но и неумение украинских военных пользоваться некоторой техникой. Так, современные танки, которые пообещали отправить Украине, «требуют тщательного и непростого обслуживания и длительной подготовки экипажей».

Журналист сделал вывод, что поставки вооружений Киеву не изменят ход противостояния между Украиной и Россией.

«Для урегулирования военного конфликта на Украине всё ещё существует перспектива дипломатии и переговоров», — подчеркнул он, раскритиковав политику администрации президента США Джо Байдена за отсутствие « мудрости или сдержанности » в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Израиле выразили готовность изучить вопрос поставок вооружения на Украину в соответствии с национальными интересами страны. Об этом намерении заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Анонсировались поставки Киеву системы ПРО «Железный купол».