Хараре, 5 февраля, 2023, 03:10 — ИА Регнум. Председатель форума редакторов Зимбабве Нджабуло Нкубе прокомментировал введение Канадой санкций против российских журналистов, СМИ и артистов. По его мнению, всем должно быть позволено выполнять свою работу без каких-либо препятствий.

Harvey Barrison Флаг Зимбабве

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«СМИ должно быть позволено выполнять свою работу без каких-либо преград», — сказал журналист, добавив, что свобода печати должна быть даже во время вооруженных конфликтов.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев считает, что санкции Канады являются продолжением эскалации, которая ни к чему хорошему не приведет.

Каки сообщало ИА REGNUM, Запад использует СМИ как оружие против своих противников, и если они не принесут ожидаемого результата, то будут применены санкции. Об этом заявил генеральный директор газеты «Иран» и культурно-журналистской организации Исламской республики Мохаммад-Хасан Рузиталяб.