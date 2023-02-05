Лондон, 5 февраля, 2023, 03:07 — ИА Регнум. Житель Великобритании Энтони Гарнетт, ушедший из своей семьи из-за беженки из Украины Софии Каркадым, попал в полицию после скандала с возлюбленной. Она приревновала партнёра к его дочерям, сообщило The Daily Mail.

Vera Arsic Ссора

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Причиной бурного выяснения отношений стало недовольство Каркадым тем, что Гарнетт проводит, по её мнению, слишком много времени со своими дочерями. После того как мужчина играл с детьми в видеоигру, беженка из Украины начала выяснять с ним отношения. Ситуацию обострило то, что украинка не может иметь детей от жителя Британии из-за ранее сделанной им вазэктомии.

«Это спровоцировало напряжённость», — отметило издание.

После скандала Гарнетта забрали в полицию, где он провёл шесть часов. Мужчину выпустили, когда он успокоился.

Как сообщало ИА REGNUM, беженка София Каркадым, прибыв в Великобританию, «прославилась», умудрившись за десять дней разрушить брак женщины, давшей ей приют. Гарнетт, супруг британки, ушёл из семьи с новой возлюбленной.