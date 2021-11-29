Москва, 5 февраля, 2023, 02:59 — ИА Регнум. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления генпрокурора ФРГ Петера Франка о том, что у следователей нет доказательств того, что Россия как-то причастна ко взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток»

Читайте также: Захарова: Шольц вынужден оправдываться о взрывах на «Северных потоках»

Пушков назвал выводы правоохранителей ФРГ потрясающими по «глубине» и «тонкости».

«Вроде бы, раз доказательств нет, то это означает, что это не Россия. Но, с другой стороны, всего лишь нет доказательств, а потому — кто знает», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Сенатор заявил, что весь мир знает, кто стоит за диверсией, и в том числе в Германии, но предпочитают делать глубокомысленные заявления об отсутствии доказательств о причастности России.

Как сообщало ИА REGNUM, судя по тому, как ведет себя канцлер Германии Олаф Шольц в ситуации вокруг взрывов на «Северных потоках», Берлину есть что скрывать, заявила 3 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.