На Украине намерены арестовать экс-министров администрации Януковича и конфисковать их имущество

Киев, , 02:50 — REGNUM К лишённым украинского гражданства бывшим министрам и политикам страны обещают применить жёсткие меры. Об этом заявил в своём телеграм-канале глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По его словам, в отношении ряда лиц рассматривается возможность наложения санкций и арестов, а также «конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов».

Давид Арахамия отметил, что эти меры могут применить к экс-министрам, которые работали в правительстве Украины, когда страной руководил Виктор Янукович. Они были лишены гражданства по решению нынешнего президента Владимира Зеленского. В числе подвергшихся гонениям политиков названы бывшие главы министерства образования и науки Дмитрий Табачник, министерства доходов и сборов Александр Клименко, МВД Виталий Захарченко, Службы безопасности Украины Александр Якименко, а также бывший секретарь СБУ и экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о лишении гражданства чиновников, работавших в администрации Януковича, 4 февраля подписал президент Украины Владимир Зеленский. Все эти политики имеют российское гражданство.