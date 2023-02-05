Иранский журналист: Запад использует СМИ как оружие

Тегеран, , 02:29 — REGNUM Запад использует СМИ как оружие против своих противников, и если они не принесут ожидаемого результата, то будут применены санкции. Об этом заявил в интервью РИА Новости генеральный директор газеты «Иран» и культурно-журналистской организации Исламской республики Мохаммад-Хасан Рузиталяб.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Запад, помимо развития своего вооружения и оборонного потенциала, использует СМИ как оружие против своих противников. Когда это оружие неэффективно, он вводит санкции и запреты другим государствам, дабы те не имели возможности высказывать свое мнение и взгляды», — сказал Рузиталяб.

По мнению журналиста, политика Запада широко используется против России и Ирана, а введённые санкции носят лишь «политический характер».

«Так как у Ирана нет собственности в Канаде, никаких связей, то этот демарш служит только для удовлетворения мракобесия меньшинства в этой стране», — добавил гендиректор газеты.

Как сообщало ИА REGNUM, новый санкционный перечень Канады опубликован 3 февраля. В него внесены 15 организаций и 38 граждан России.