Вышли из этого ада: украинские военные массово отступают из Артёмовска в ДНР

Бахмут, ДНР, , 02:16 — REGNUM Украинские военнослужащие массово отступают из города Артёмовска в Донецкой Народной Республике. Боевики отходят из населённого пункта группами по 6-8 человек, рассказал военкор Юрий Котенок. В его телеграм-канале опубликовано видео, в котором о ситуации в городе рассказали покинувшие его боевики ВСУ.

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Вышли мы из этого ада! Бахмут горит весь. Наше начальство нас бросило», — эмоционально рассказал один из украинских военных.

По его словам, за полчаса были убиты два члена их отряда и ранены четверо.

«Вот все, кто остался, группка, уходим отсюда. Там просто ад», — сказал военнослужащий ВСУ.

По словам военкора Котенка, киевские боевики выходили из города по одному из последних путей, ещё не отрезанных российскими военными. Северная часть города уже освобождена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Артёмовск был взять в полукольцо. Тогда военный аналитик Юрий Подоляка предупреждал, что ВСУ могут не успеть вывести из города своих военных, почти все дороги в населённый пункт уже захвачены российскими военными.