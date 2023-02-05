Канцлер Германии Шольц заявил, что Путин не угрожал ему и Германии

Берлин, , 01:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин рассматривает ситуацию на Украине с разных точек зрения, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Подводя итоги телефонного разговора с российским лидером, он заверил, что никаких угроз от Путина не звучало.

Олаф Шольц (сс) Michael Lucan

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«Нет, Путин не угрожал ни мне, ни Германии», — ответил Шольц на вопрос журналистов.

Он заверил, что в ФРГ будут продолжать тщательно взвешивать все решения о поставках вооружений Украине и «сохранять хладнокровие» в этих вопросах.

«Всё остальное было бы неосторожно и крайне опасно», — сказал Шольц.

Он также заверил, говоря о том, будет ли применяться поставляемое Западом оружие для атак по России, что в этом вопросе «достигнут консенсус».

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер ответил утвердительно на вопрос о том, являются ли атаки на Крым целью передачи Украине дальнобойных ракет GLSDB. Он подчеркнул, что вооружения передаются для того, чтобы Киев мог «отвоёвывать свои территории».