Москва, 5 февраля, 2023, 01:51 — ИА Регнум. Аналитики предсказывают резкие колебания курса рубля в феврале. Об этом сообщают «Ведомости».

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

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По мнению экспертов, рубль будет находиться в достаточно широком диапазоне — от 65 до 76 рублей за доллар. Это связано с трехкратным увеличением продаж Минфином валюты в рамках бюджетного правила.

По словам эксперта по фондовому рынку финансового холдинга «БКС мир инвестиций» Евгения Миронюка, решение возобновить валютные интервенции с начала 2023 года было для рынка неожиданным.

«Эффект от недополучения экономикой привычных «нефтедолларов» мог бы в феврале ослабить курс на несколько рублей и к доллару, и к евро», — считает аналитик.

Также отмечается, что увеличение объёма валютных интервенций может способствовать укреплению курса рубля к доллару на 3-4%.

В феврале и марте на валютный рынок будет влиять сокращение доходов от экспорта нефтепродуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, активное вмешательство Вашингтона в события на Украине может привести США к тяжелейшим негативным последствиям, заявила конгрессмен-республиканец Марджори Тейлор Грин на своей странице в Twitter.