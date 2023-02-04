В Израиле задумались о поставке вооружений Украине
Нетаньяху заявил, что Израиль поддерживает Украину и решает вопрос о поставках Киеву оружия
Тель-Авив, Израиль, 5 февраля, 2023, 01:47 — ИА Регнум. В Израиле выразили готовность изучить вопрос поставок вооружения на Украину в соответствии с национальными интересами страны. Об этом намерении заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху французскому телеканалу LCI.
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Он подчеркнул, что предыдущее правительство страны исключило вопрос отправки оружия Киеву, но теперь это решение может быть пересмотрено.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее он заявлял о том, что власти Израиля рассматривают возможность поставки Украине системы ПРО «Железный купол». При этом Нетньяху не исключил того, что Тель-Авив может стать посредником в переговорах России и Украины, если об этом попросят обе стороны.