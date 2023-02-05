Донецк, , 01:10 — REGNUM Отряды добровольцев из Донецкой и Луганской Народных Республик просят объединить в воинское соединение. Такое предложение озвучил глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

Донские казаки-добровольцы donland.ru

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С соответствующей инициативой он намерен обратиться к руководству России. Бородай подчеркнул, что воинские соединения обладают такими преимуществами, как наличие собственной бронетехники, ремонтной роты и артиллерии. В разрозненных отрядах предусмотреть такие опции невозможно.

Председатель высшего совета Союза добровольцев Донбасса Константин Малофеев считает, что создание такого воинского соединения дало бы возможность военнослужащим из ЛНР и ДНР показать, на что они способны. Он также подчеркнул, что мужчины из Донбасса воюют уже длительное время, «давно держат в руках оружие и знают, как это делать».

Как сообщало ИА REGNUM, в спецоперации России готовы участвовать добровольцы из более чем 40 стран мира, заявил 2 февраля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, «они хотят воевать за адекватное будущее для всего мира».