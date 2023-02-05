Оттава, , 01:06 — REGNUM Канада отправила ВСУ первый из нескольких обещанных ранее танков Leopard 2. Об этом сообщила 4 февраля министр обороны страны Анита Ананд.

Leopard 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По информации Ананд, самолйт ВВС Канады покинул Галифакс с первым боевым танком Leopard 2 на борту.

«Канада поддерживает народ Украины, и мы продолжим обеспечивать ВСУ средствами, необходимыми ей для победы», — написала глава минобороны Канады в Twitter.

Правительство Канады намерено передать Украине всего четыре танка.

Каки сообщало ИА REGNUM, в Берлине ставят под сомнение реализацию плана по поставкам Киеву танков Leopard 2 для формирования двух танковых батальонов.