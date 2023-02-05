Вашингтон, , 00:51 — REGNUM Специалисты изучили оборудование на сбитом китайском аэростате, который считают разведывательным, заявил журналистам представитель минобороны США.

Китайский аэростат отчетливо виден в небе над США Цитата из видео: Китайский аэростат. 2023. США

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В Пентагоне не сомневаются, что аэростат, который они сбили 4 февраля, предназначен для сбора разведданных. Военные не приняли заявления Китая о том, что это метеорологический зонд, и он попал случайно на территорию США.

Аэростат сбили с помощью ракеты «воздух — воздух», запущенной с истребителя F-22. Fox 10 Phoenix опубликовал видео, где на кадрах воздушный шар взрывается, а его остатки падают вниз.

Как сообщало ИА REGNUM, в США сбили в небе у побережья Каролины аэростат, принадлежащий Китаю, который несколько дней висел в небе.