Стамбул, Турция, , 00:29 — REGNUM В Стамбуле 4 февраля силовики задержали 15 человек, готовивших теракты против консульств Швеции и Нидерландов, сообщило агентство DHA.

Стамбул Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ведомстве пояснили, что в ходе операции Национальной разведывательной организации и полиции против членов террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержаны 15 человек, подозреваемых в том, что они получали инструкции от лидеров «Вилайета Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), входящего в состав ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), инструкции по подготовке терактов против консульств Швеции и Нидерландов, а также религиозных объектов христиан и иудеев в Стамбуле.

Ранее о возможности нападения террористов в Турции на фоне сожжения Корана в странах Европы заявили посольства США и Франции. Дипломаты США предупредили об опасности терактов в Стамбуле.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство США в Турции выпустило обновленное предписание американским гражданам быть бдительными в связи с вероятностью терактов в Стамбуле.