Вашингтон, , 00:15 — REGNUM Пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер ответил утвердительно на вопрос о том, являются ли атаки на Крым целью передачи Украине дальнобойных ракет GLSDB. Он подчеркнул, что вооружения передаются для того, чтобы Киев мог «отвоёвывать свои территории». Заявление было сделано на брифинге.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы передаём Украине GLSDB бомбы, которые позволят стрелять на более дальние расстояния и отвоёвывать свои территории», — сказал представитель Пентагона.

Ранее было заявлено, что поставка этих ракет войдёт в очередной пакет военной помощи стоимостью около 2,2 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, бомбы малого диаметра GLSDB представляют серьёзную угрозу, заявил руководитель группы военных советников, бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он указал на то, что ракеты производятся массово, а при использовании в боях их сложно обнаружить. При этом дальность полёта бомбы составляет 150 км.