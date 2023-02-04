Тель-Авив, Израиль, 5 февраля, 2023, 00:00 — ИА Регнум. Армия Израиля сообщила о перехвате летательного аппарата в районе сектора Газа, сообщили в пресс-службе минобороны страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

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По данным ведомства, израильские военные засекли и перехватили 4 февраля в небе в районе сектора Газа небольшой летательный аппарат.

Отмечается, что это не был запуск снаряда. Все службы работают в штатном режиме.

Подробности инцидента не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, результаты предварительного расследования атаки на объект минобороны Ирана в Исфахане показали, что ответственность за нападение несёт Израиль.