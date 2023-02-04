Эр-Рияд, 4 февраля, 2023, 23:54 — ИА Регнум. О высоких рисках возникновения дефицита энергоносителей из-за санкций, вводимых в отношении России, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. Такие действия могут повлиять на жизнь сотен миллионов людей, констатировал он, выступая на 44-й конференции Международной ассоциации экономики энергетики в Эр-Рияде, сообщил телеканал Asharq.

Kremlin.ru Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд

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«Мы должны прекратить лицемерие и осознать, что сотни миллионов людей страдают от нехватки энергоресурсов», — призвал он.

По мнению министра Саудовской Аравии, негативный эффект ограничений усилят эмбарго и отсутствие инвестиций. Как предполагает Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, вместе эти факторы приведут к дефициту поставок всех видов энергоносителей.

Как сообщало ИА REGNUM, решения Евросоюза о запрете импорта российской нефти по морю и о введении ценового потолка на морские поставки нефти начинают действовать 5 февраля. Аналогичные ограничения приняты в США.