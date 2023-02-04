Зеленский лишил гражданства экс-министров Януковича
Киев, 4 февраля 2023, 23:44 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выпустил указ о лишении гражданства нескольких чиновников, работавших в администрации экс-президента страны Виктора Януковича. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Читайте также: Зеленский предложил лишать гражданства украинцев с паспортом России
Зеленский в своём указе перечислил бывших глав ведомств до 2014 года включительно: министра образования и науки Дмитрия Табачника, министра МВД Виталия Захарченко, министра доходов и сборов Александра Клименко, председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Якименко и экс-секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБУ) Андрея Клюева.
Выяснилось, что каждый из них имеет российское гражданство.
Отмечается, что ранее Зеленский лишил гражданства четырех депутатов Верховной рады, а также приостановил гражданство 13 священников Украинской православной церкви (УПЦ). В ноябре Генпрокуратура Украины объявила о том, что подозревает историка, академика Дмитрия Табачника в госизмене.
Как сообщало ИА REGNUM, заявление о намерении лишать гражданства украинцев, у которых одновременно есть и паспорт России, сделал глава киевского режима Владимир Зеленский 11 января в видеообращении.