Пентагон: сбитый аэростат наблюдал за стратегическими объектами США
Вашингтон, 4 февраля 2023, 23:32 — REGNUM В Пентагоне заявили, что сбитый в небе над США аэростат использовался для наблюдения над стратегическими объектами.
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В минобороны Штатов уточнили, что операция по ликвидации объекта проводилась по распоряжению президента Джо Байдена.
Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон заявил об обнаружении ещё одного аэростата от КНР, который находится в небе над Латинской Америкой.