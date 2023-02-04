Вашингтон, 4 февраля, 2023, 23:32 — ИА Регнум. В Пентагоне заявили, что сбитый в небе над США аэростат использовался для наблюдения за стратегическими объектами.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

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В минобороны Штатов уточнили, что операция по ликвидации объекта проводилась по распоряжению президента Джо Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон заявил об обнаружении ещё одного аэростата КНР, который находится в небе над Латинской Америкой.