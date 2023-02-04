Москва, , 23:40 — REGNUM Серьёзную угрозу представляют бомбы малого диаметра GLSDB, если они будут использоваться Украиной в ходе спецоперации. Об этом в своём телеграм-канале заявил руководитель группы военных советников, бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Дмитрий Рогозин Oborona.gov.ru

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Он указал на то, что ракеты производятся массово, а при использовании в боях их сложно обнаружить. При этом дальность полёта бомбы составляет 150 км.

«Угроза вдвойне серьёзная, так как на заключительном этапе полета (планирования) бомба представляет собой «холодное тело», которое не обнаруживается основными средствами оптико-электронных комплексов, работающих в инфракрасном диапазоне», — отметил Рогозин.

По его словам, устройства также будет сложно искать с помощью радиолокационного наведения, потому что таким образом ракету получится отследить только на расстоянии нескольких километров от мест размещения радаров ПВО.

Ещё одной проблемой Рогозин назвал низкую себестоимость этих ракет, которая составляет около 40 тыс. долларов. В пример он привёл цену производства снарядов ATACMS, которая составляет порядка миллиона долларов.

«Это массовое и хотя бы поэтому грозное оружие», — подытожил Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы Украины намерены получить управляемые ракеты GLSDB в рамках очередного пакета военной помощи стоимостью около 2,2 млрд долларов.