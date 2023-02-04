Вашингтон, 4 февраля, 2023, 22:50 — ИА Регнум. Вопиющим прецедентом назвали в посольстве России в США решение передать Украине активы, конфискованные у российского предпринимателя Константина Малофеева. Там указали на ангажированность американских институтов судебной власти, соответствующее заявление опубликовано 4 февраля в телеграм-канале посольства.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Читайте также: CNN: США отправили Украине конфискованные российские активы

«Используя различные правовые ухищрения и манипуляции, местные власти пошли на откровенное воровство чужого имущества в угоду конъюнктурным интересам», — подчеркнули в дипмиссии.

Обращается внимание, что такая конфискация является первой, осуществлённой с целью передать средства Украине. Речь идёт о сумме в более чем 5 млн долларов, которые были изъяты у Константина Малофеева.

«Американская «фемида» оказалась полностью подчинена политической воле Белого дома», — также отметили в посольстве.

Там пояснили, что фактически этими действиями в США обесценили базовый американский принцип о неприкосновенности частной собственности и предприняли действия по подрыву инвестиционного климата в Штатах. Предполагается, что конфискацию воспримут как сигнал бизнесменам о том, что их активы не защищены и могут быть конфискованы в любое время.

Как сообщало ИА REGNUM, деньги принадлежали российскому предпринимателю, миллиардеру, владельцу акций «Ростелекома» и председателю совета директоров группы компаний «Царьград» Константину Малофееву. Разрешение на передачу Украине его средств дал Генпрокурор США Меррик Гарланд. В ответ руководитель украинской генпрокуратуры Андрей Костин поблагодарил и отметил, что «украинский народ никогда этого не забудет».