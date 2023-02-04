СМИ: почти ни одна страна ЕС не берет обязательств по поставкам танков в Киев

Берлин, , 22:01 — REGNUM В Германии считают сомнительной реализацию плана по передаче ВСУ танков Leopard 2 для дальнейшего формирования двух батальонов, говорится в материалах журнала Spiegel со ссылкой на собственную информацию.

Leopard 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В издании предполагают, что правительство ФРГ и министерство обороны страны не уверены в европейских партнёрах по причине отсутствия обязательств поставок с их стороны. Берлин для достижения своих целей приступил к «дипломатическому наступлению», утверждает автор статьи.

В ходе видеоконференции с участием министра обороны Германии Бориса Писториуса ни одна страна Евросоюза не взяла на себя конкретные обязательства по передаче ВСУ более современных моделей Leopard 2 A6, хотя правительство ФРГ заранее обсуждало план по созданию двух батальонов с некоторыми партнёрами, отметили авторы.

Из-за нерешительности союзников ФРГ оказалась в сложной ситуации, говорится в публикации.

В ведомстве канцлера, по данным журнала, не теряют надежды на привлечение к сотрудничеству ряда стран и комплектацию двух батальонов к концу марта.

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонных переговоров убедил трёх глав правительств стран северной и южной Европы возложить на себя обязательства по поставкам, пишет автор.

Напомним, запорожский батальон Судоплатова пообещал вознаграждение за трофейные западные танки. Также выплаты за уничтожение или захват западных танков пообещал глава Забайкальского края Александр Осипов. Об аналогичной инициативе, спонсируемой предпринимателями, рассказал актер Иван Охлобыстин. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что такие «поощрительные меры» ускорят уничтожение данного вида техники.